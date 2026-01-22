Choque entre dos motos sin heridos de gravedad

Dos motocicletas colisionaron en la intersección de las calles. A pesar de las características del impacto, fuentes policiales confirmaron que no hubo que lamentar personas heridas.

El siniestro involucró a una motocicleta Zanella de 110 c.c., de color negra, que era conducida por un joven de 20 años. Por motivos que aún son materia de investigación, este vehículo impactó con una Honda de 150 c.c., de color bordó, en la que se desplazaban un hombre de 34 años y una mujer de 27 años.

Tras el choque, personal de seguridad constató que ninguno de los tres protagonistas de la colisión presentaba lesiones de gravedad, reportándose únicamente daños materiales en ambas unidades. Las actuaciones correspondientes quedaron a cargo de la dependencia local bajo las normas de tránsito vigentes.