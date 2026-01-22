Choque entre dos motos sin heridos de gravedad

Tres personas, incluyendo a una niña de tres años, resultaron con heridas leves tras una colisión entre dos motocicletas registrada anoche en la intersección de las calles Dipietri y Olivera César . El accidente involucró a una motocicleta Gilera Smash de 110 c.c. , de color gris y negra, que era conducida por un hombre de 34 años acompañado por su hija de tres años. Por causas que aún se intentan establecer, el rodado colisionó con una Guerrero Day de 70 c.c. , de color roja, la cual era guiada por una joven de 16 años.
Dos motocicletas colisionaron en la intersección de las calles Lucio Mansilla y Belgrano en la tarde de ayer. A pesar de las características del impacto, fuentes policiales confirmaron que no hubo que lamentar personas heridas.
El siniestro involucró a una motocicleta Zanella de 110 c.c., de color negra, que era conducida por un joven de 20 años. Por motivos que aún son materia de investigación, este vehículo impactó con una Honda de 150 c.c., de color bordó, en la que se desplazaban un hombre de 34 años y una mujer de 27 años.
Tras el choque, personal de seguridad constató que ninguno de los tres protagonistas de la colisión presentaba lesiones de gravedad, reportándose únicamente daños materiales en ambas unidades. Las actuaciones correspondientes quedaron a cargo de la dependencia local bajo las normas de tránsito vigentes.
