Cayó el presunto autor de un robo agravado en 104 viviendas: le secuestraron ropa y cocaína

Un hombre de 36 años fue detenido ayer, acusado de un intento de robo agravado tras una investigación que incluyó el análisis de cámaras de seguridad y diversas tareas de campo. Durante el operativo, la policía secuestró prendas de vestir vinculadas al hecho y una dosis de estupefacientes.

La detención fue llevada a cabo por personal del Gabinete Criminológico de la comisaría local, a raíz de una denuncia radicada días atrás por una joven de 26 años. Según informaron fuentes policiales, las tareas investigativas y el relevamiento de imágenes de seguridad permitieron establecer la autoría del sospechoso en el hecho caratulado como tentativa de robo agravado.

Con las pruebas obtenidas, el Juzgado de Garantías de San Nicolás otorgó una orden de allanamiento y detención para un domicilio ubicado en el interior del barrio 104 viviendas. En el lugar, los efectivos procedieron a la aprehensión del imputado, quien tenía en su poder una "bocha" de cocaína con un pesaje total de 10 gramos.

Además del estupefaciente, el personal policial incautó la vestimenta que el sujeto habría utilizado al momento del ilícito denunciado por la víctima. La fiscalía local dispuso la notificación de la causa y el secuestro de la droga, mientras que el detenido permanece alojado en la dependencia policial a disposición del juzgado interviniente.