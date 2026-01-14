Candelaria Cuscuela se suma al gabinete de Salazar como nueva Secretaria de Gobierno

Candelaria Cuscuela jurará en los próximos días como nueva Secretaria de Gobierno de la Municipalidad de San Pedro. La actual concejala fue convocada por el Intendente Cecilio Salazar para ocupar el cargo que quedó vacante con la salida de Martín Baraybar, actual presidente del HCD.

La designación de la actual edil de Fuerza Patria implica un reordenamiento en la estructura del Estado municipal. Una vez que Cuscuela formalice su pedido de licencia en el cuerpo legislativo, su banca será ocupada por Rita Leguizamón, quien figura como primera suplente en la lista de la mencionada fuerza política.

En declaraciones formuladas a la emisora local La Radio 92.3, Cuscuela manifestó que asume esta nueva función "con toda responsabilidad y seriedad", al tiempo que destacó el cambio de dinámica que representa el paso del legislativo al ejecutivo. "Mi primera experiencia fue en el Concejo Deliberante, así que son dos estratos distintos del Estado. Es un nuevo desafío y voy a empezar a ver otra dinámica de trabajo", señaló.

La futura funcionaria mantuvo encuentros de trabajo con el jefe comunal y con Alfredo Carrasco, quien se encuentra actualmente al frente de la dependencia, para interiorizarse sobre los temas pendientes de gestión. Según precisó Cuscuela, los ejes de trabajo priorizados por la administración municipal incluyen salud, desarrollo de la comunidad y la infraestructura energética del distrito.

En cuanto a su rol institucional, Cuscuela subrayó que buscará fortalecer el vínculo entre el Ejecutivo y el Legislativo. "Seré la intermediaria directa con el Concejo Deliberante, tanto con la presidencia como con los bloques. Quiero ponerme a la tarea de poder responder pedidos de informes, porque creo necesario que haya respuestas cuando el Concejo las pide", concluyó la funcionaria entrante.