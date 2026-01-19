Bomberos vendió alrededor de 7.000 números en la vuelta de los chanchomóviles

La Asociación de Bomberos Voluntarios de San Pedro llevó adelante el último sábado una nueva jornada de su tradicional campaña solidaria “Chanchomóvil”, con el objetivo de reunir recursos para garantizar la operatividad de la institución y avanzar en proyectos de infraestructura, informaron fuentes de la entidad.

La iniciativa tuvo un carácter federal dentro del partido, al integrar el trabajo del Cuerpo Activo central con los efectivos de los destacamentos N°1 de Gobernador Castro y N°2 de Río Tala. La comercialización de los bonos, que tuvieron un valor de 2.000 pesos, fue realizada de manera exclusiva por los integrantes de la fuerza, tanto en puestos fijos como durante las recorridas de las unidades por los distintos barrios.

El jefe del cuerpo activo, Edgardo Epelde, destacó el acompañamiento de la comunidad y precisó que se vendieron aproximadamente 7.000 números en total. Según el desglose brindado por el jefe bomberil, se comercializaron 3.900 boletas en San Pedro, 2.000 en Gobernador Castro y 1.000 en la localidad de Río Tala.

El número ganador, de acuerdo al sorteo de la Quiniela Provincial Nocturna, fue el 055. Hasta ahora se presentaron todos los adjudicatarios de los lechones, con excepción de dos de ellos.

"Estamos enfocados en la construcción del destacamento de Río Tala y hay que comprar equipamiento o instrumental. Todo sirve, todo ayuda", manifestó Epelde, quien además adelantó que la intención es sostener esta modalidad de financiamiento a lo largo del año. "Calculamos cada dos meses hacer un chanchomóvil para San Pedro y las localidades", concluyó.