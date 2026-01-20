Bomberos controlaron el incendio de un automóvil

Un amplio despliegue de las fuerzas de seguridad y de emergencia se registró en la tarde de este martes en la zona de barrancas , luego de que un incendio de residuos generara una densa humareda y peligro de propagación en un sector habitado. El hecho se desencadenó alrededor de las 17:00 horas, cuando un llamado al servicio de emergencias 911 alertó sobre un posible incendio estructural que, tras el arribo de las primeras unidades, se constató que tenía su origen en la parte trasera de una propiedad .
Una dotación de Bomberos Voluntarios debió intervenir esta tarde para sofocar el incendio de un vehículo.
El hecho se produjo pasadas las 19:00 horas en la esquina de Aníbal de Antón y Caseros. Según los reportes preliminares, un automóvil Fiat 147 sufrió una falla eléctrica mientras transitaba por la vía pública, lo que generó que las llamas se propagaran rápidamente por el sector del motor.
La intervención permitió controlar y extinguir el incendio en pocos minutos, evitando que el fuego se extendiera a la totalidad del habitáculo.
La dotación, que estuvo a cargo de Nicolás Cava, trabajó en el lugar logrando neutralizar el siniestro de manera eficaz. No se registraron personas heridas y los daños materiales en el rodado fueron de carácter parcial.
Tras finalizar las tareas de enfriamiento, aseguraron la zona para el tránsito vehicular.
