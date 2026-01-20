Bomberos controlaron el incendio de un automóvil

Una dotación dedebió intervenir esta tarde para sofocar el incendio de un vehículo.

El hecho se produjo pasadas las 19:00 horas en la esquina de Aníbal de Antón y Caseros. Según los reportes preliminares, un automóvil Fiat 147 sufrió una falla eléctrica mientras transitaba por la vía pública, lo que generó que las llamas se propagaran rápidamente por el sector del motor.

La intervención permitió controlar y extinguir el incendio en pocos minutos, evitando que el fuego se extendiera a la totalidad del habitáculo.

La dotación, que estuvo a cargo de Nicolás Cava, trabajó en el lugar logrando neutralizar el siniestro de manera eficaz. No se registraron personas heridas y los daños materiales en el rodado fueron de carácter parcial.

Tras finalizar las tareas de enfriamiento, aseguraron la zona para el tránsito vehicular.