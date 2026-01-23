Baraybar cruzó a Rey por las críticas al sistema de salud y defendió la gestión del Hospital Ruffa



El presidente del Concejo Deliberante, Martín Baraybar, cruzó con dureza al concejal Ariel Rey (bloque San Pedro Puede), tras un pedido de informes presentado por dicho espacio sobre el funcionamiento del sistema sanitario local. A través de sus redes sociales, Baraybar cuestionó la formación técnica de la oposición y defendió la gestión de la salud pública municipal frente a las críticas vertidas por Rey en La Radio 92.3.

"Empezaron a trabajar los 'equipos técnicos' del concejal Rey, muy bien muchachos", ironizó el titular del cuerpo deliberativo, quien además calificó de "burrada" las afirmaciones del edil opositor respecto a la supuesta falta de atención en el Hospital Subzonal Dr. Emilio Ruffa. Según Baraybar, el pedido de informes evidencia un desconocimiento profundo de la infraestructura sanitaria local, al asegurar que Rey "ni siquiera sabe cuántos Hospitales y Centros de Salud hay en todo el partido de San Pedro".

Cifras y respuesta política

En su descargo, Baraybar aportó datos estadísticos para contrarrestar las críticas de la oposición. Informó que durante el año 2025, el Hospital Ruffa realizó aproximadamente 80.000 atenciones únicamente en sus dos guardias, lo que representa un promedio superior a las 219 consultas diarias. "El Sistema de Salud Municipal de San Pedro atiende a más del 70% de la población", puntualizó el funcionario, vinculando este fenómeno a la situación económica nacional.

En ese sentido, el presidente del Concejo Deliberante cargó contra los referentes nacionales del espacio que integra Rey: "Son los mismos vecinos a los que el gobierno que usted representa se encargó de echar del sistema", disparó, mencionando directamente al presidente Javier Milei y a los dirigentes Luis Caputo y Diego Santilli, a quienes acusó de tener como objetivo "desfinanciar el Hospital Garrahan y la salud pública en general".

Críticas a la labor legislativa

Para finalizar, Baraybar cuestionó el rol institucional del bloque opositor, señalando que "ser concejal no es decir 'palabras bonitas' para la tribuna" sino que se requiere responsabilidad. Asimismo, acusó a Rey de utilizar el centro asistencial con fines electorales: "Visitó el nosocomio para sacarse fotitos como si estuviese en campaña", afirmó, exigiendo finalmente que el edil pida disculpas a los trabajadores y trabajadoras del hospital por "faltarles el respeto".