Baradero es sede de la Concentración Nacional de Canotaje Sub 17 con vistas a los Olympic Hopes 2026



Con el objetivo puesto en la formación de los equipos que representarán al país en las competencias internacionales de la temporada, se desarrolla desde el pasado 12 de enero la Concentración Nacional de Velocidad Sub 17 en las instalaciones del Club de Regatas Baradero.

La actividad, que se extenderá hasta este viernes 17, reúne a las promesas del canotaje nacional que aspiran a una plaza en los Olympic Hopes 2026.

Entre los convocados destaca la presencia de Francisco Gutiérrez Actis, representante del Club Náutico San Pedro, quien fue seleccionado tras su notable desempeño en el último Selectivo Nacional de Velocidad disputado en diciembre de 2025 en General Villegas.

Esta convocatoria marca la segunda participación de Gutiérrez Actis en una concentración de esta jerarquía, consolidándose dentro del grupo de palistas juveniles con mayor proyección del país. Su inclusión forma parte del proceso de desarrollo impulsado por la federación para detectar y perfeccionar a los atletas que integrarán el recambio generacional del seleccionado argentino.





Entrenamientos de alta intensidad

Bajo las órdenes del entrenador nacional Diego Angione, los palistas cumplen con exigentes jornadas de trabajo que superan las seis horas diarias. El programa de entrenamiento combina sesiones técnicas en embarcaciones individuales y prácticas de coordinación en botes de equipo, buscando optimizar los tiempos de cara al calendario internacional de 2026.

La elección de Baradero como sede reafirma la importancia de los clubes del corredor del Paraná en el desarrollo del canotaje, brindando las condiciones logísticas y geográficas ideales para la preparación de alto rendimiento.