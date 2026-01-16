Caso Agustín Pereyra: Resultados negativos en nuevos allanamientos para dar con los autores

En el marco de la investigación por el homicidio de, personal policial realizó este viernes dos órdenes de registro domiciliario en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de dar con el presunto autor del hecho. Según informaron fuentes oficiales, ambas medidas arrojaron

El operativo se llevó a cabo esta tarde y estuvo coordinado por una comisión policial a cargo de la Comisario Vela, titular de la Estación de Policía Comunal (EPC) local, quien contó con la colaboración de efectivos de la Sub DDI Baradero.

Los procedimientos tuvieron lugar en viviendas ubicadas en la calle Cruz Roja al 2200 y en Combate de Obligado al 1200. A pesar del despliegue, las autoridades no lograron hallar al imputado ni elementos de interés que permitieran su inmediata detención en esos domicilios vinculados a la causa.

Tras los resultados, la Policía informó que se prosiguen con las tareas investigativas y de inteligencia criminal bajo las directivas de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) interviniente, con el fin de determinar el paradero del sospechoso y esclarecer las circunstancias del crimen de Pereyra.