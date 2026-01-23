Arrancaron y robaron la puerta de reja de una vivienda (Video)

Un inusual episodio delictivo tuvo lugar en la madrugada de este viernes, cuando delincuentes arrancaron y robaron la reja de la puerta de una vivienda ubicada en la calle Liniers al 900.
Los propietarios descubrieron el hecho en las primeras horas de la mañana, al momento de levantarse para iniciar su jornada laboral. Según el testimonio de los damnificados, quienes registraron en video los daños materiales en el acceso a su domicilio, la situación refleja el complejo panorama de inseguridad que atraviesa la zona.
De acuerdo con el relato de vecinos del barrio, el robo habría sido perpetrado por dos individuos que se movilizaban en una motocicleta. Tras el hecho, las víctimas radicaron la denuncia correspondiente en la dependencia policial local y se encuentran abocadas a la búsqueda de registros de cámaras de seguridad en las inmediaciones para intentar identificar a los autores.
A pesar de la violencia ejercida para desprender la estructura metálica de la fachada, se confirmó que los moradores no sufrieron heridas durante el suceso.