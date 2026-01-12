Aprehendieron a un hombre por atacar una panadería con un hierro y amenazar a los empleados

Un hombre de 35 años fue detenido ayer en la localidad de Santa Lucía tras protagonizar un violento episodio en un comercio de la zona. El sujeto fue capturado por personal policial del Destacamento local luego de causar destrozos en una panadería y amenazar a quienes se encontraban en el interior del establecimiento.

El hecho tuvo lugar en la intersección de la Avenida O'Farrell y calle 25 de Mayo. Según informaron fuentes policiales, el agresor utilizó un fragmento de hierro para arremeter contra el frente del local, logrando romper uno de los vidrios principales del comercio, propiedad de un hombre de 37 años.

De acuerdo al reporte oficial, el ataque no se limitó a los daños materiales, ya que el individuo también profirió graves amenazas de muerte tanto al dueño de la panadería como a los empleados que se encontraban cumpliendo su jornada laboral en ese momento.

Efectivos policiales que se encontraban en las inmediaciones procedieron a la inmediata aprehensión del causante y al secuestro del elemento utilizado para el ataque. El imputado fue puesto a disposición de la fiscalía local en turno, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes por los delitos de "Daño" y "Amenazas".