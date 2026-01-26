Aprehenden a un joven tras una persecución por el robo de una motocicleta en el paseo público

​El hecho se desencadenó cuando el imputado sustrajo una motocicleta Nevada color negra perteneciente a un ciudadano de 41 años. Gracias a la inmediata intervención del personal de la dependencia, el sujeto fue alcanzado a pocas cuadras del lugar del ilícito, donde se procedió a su inmediata aprehensión y al secuestro del rodado.

​La fiscalía local en turno tomó intervención directa en el caso y dispuso la notificación de la formación de la causa para el implicado. Según confirmaron fuentes oficiales, el joven permanece alojado en el sector de calabozos de la comisaría a la espera de su remisión a la sede judicial para la primera audiencia, mientras que el motovehículo ya fue restituido legalmente a su propietario.

Efectivos policiales detuvieron en las últimas horas a un hombre de 23 años que había sustraído una motocicleta en la zona del paseo público municipal. El procedimiento se llevó a cabo tras un rápido despliegue de los uniformados que permitió interceptar al sospechoso en la intersección de las calles Batalla Sampedrinas y General Pueyrredón.