Aprehenden a un joven tras una persecución por el robo de una motocicleta en el paseo público

El bloque de concejales de Acuerdo Vecinal San Pedro presentó un proyecto de ordenanza para designar con el nombre de “Oficial Nelson Lillo” a la Central de Operaciones Local (COL) de la Secretaría de Seguridad municipal, en homenaje al efectivo asesinado en cumplimiento del deber el 25 de enero de 2018. La iniciativa, impulsada por los ediles Martín Rivas, Fernando Negrete y Mauro De Rosa, busca establecer un "homenaje institucional y permanente" a Lillo, vecino de la ciudad, para reafirmar el compromiso estatal con la memoria y el reconocimiento a quienes desempeñan funciones de seguridad en la comunidad. Un precedente de reconocimiento institucional Desde el bloque destacaron que la propuesta sigue la línea de la Sala de Monitoreo, que ya lleva el nombre de “Capitán Post Mortem Juan Gabriel Reyna”, otro efectivo caído en servicio. Según el comunicado: "Se fortalece una política pública de memoria que honra el sacrificio, la vocación y el co...
El hecho se desencadenó cuando el imputado sustrajo una motocicleta Nevada color negra perteneciente a un ciudadano de 41 años. Gracias a la inmediata intervención del personal de la dependencia, el sujeto fue alcanzado a pocas cuadras del lugar del ilícito, donde se procedió a su inmediata aprehensión y al secuestro del rodado.
La fiscalía local en turno tomó intervención directa en el caso y dispuso la notificación de la formación de la causa para el implicado. Según confirmaron fuentes oficiales, el joven permanece alojado en el sector de calabozos de la comisaría a la espera de su remisión a la sede judicial para la primera audiencia, mientras que el motovehículo ya fue restituido legalmente a su propietario.
