Aprehenden en San Pedro a un hombre de 23 años buscado por la justicia de San Nicolás

Un joven de 23 años fue aprehendido en las últimas horas por efectivos policiales, tras confirmarse que sobre él pesaba un pedido de captura activo solicitado por la justicia de San Nicolás en el marco de una causa por hurto.

El procedimiento tuvo lugar ayer por la mañana, cuando personal de la dependencia local que realizaba tareas de prevención en la zona del Callejón Pascual interceptó al sujeto para su identificación. Al cotejar sus datos, los uniformados constataron que el masculino registraba un impedimento legal vigente con fecha del 21 de octubre de 2025, a requerimiento de la fiscalía de la jurisdicción vecina.

Tras la detención, los agentes mantuvieron una comunicación con la fiscalía interviniente de San Nicolás, desde donde se ordenó el cumplimiento de los recaudos legales, la notificación de la causa y la posterior soltura del joven, quien quedó formalmente vinculado al proceso judicial.