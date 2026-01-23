Aprehenden en San Pedro a un hombre de 23 años buscado por la justicia de San Nicolás

Un inusual episodio delictivo tuvo lugar en la madrugada de este viernes, cuando delincuentes arrancaron y robaron la reja de la puerta de una vivienda ubicada en la calle Liniers al 900. Los propietarios descubrieron el hecho en las primeras horas de la mañana, al momento de levantarse para iniciar su jornada laboral. Según el testimonio de los damnificados, quienes registraron en video los daños materiales en el acceso a su domicilio, la situación refleja el complejo panorama de inseguridad que atraviesa la zona.
Un joven de 23 años fue aprehendido en las últimas horas por efectivos policiales, tras confirmarse que sobre él pesaba un pedido de captura activo solicitado por la justicia de San Nicolás en el marco de una causa por hurto.
El procedimiento tuvo lugar ayer por la mañana, cuando personal de la dependencia local que realizaba tareas de prevención en la zona del Callejón Pascual interceptó al sujeto para su identificación. Al cotejar sus datos, los uniformados constataron que el masculino registraba un impedimento legal vigente con fecha del 21 de octubre de 2025, a requerimiento de la fiscalía de la jurisdicción vecina.
Tras la detención, los agentes mantuvieron una comunicación con la fiscalía interviniente de San Nicolás, desde donde se ordenó el cumplimiento de los recaudos legales, la notificación de la causa y la posterior soltura del joven, quien quedó formalmente vinculado al proceso judicial.
