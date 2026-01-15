Allanan dos viviendas por un hurto y secuestran un revólver cargado

Efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) en las últimas horas una serie de allanamientos en el marco de una causa por hurto, los cuales derivaron en el secuestro de un arma de fuego y la imputación de una mujer por tenencia ilegal, informaron hoy fuentes policiales.

Las diligencias se llevaron a cabo durante la tarde de ayer tras una investigación iniciada por un hecho de hurto, donde los agentes del GTO lograron certificar los domicilios de los sospechosos y solicitar las órdenes de registro que fueron otorgadas por el Juzgado de Garantías de San Nicolás. Los operativos, que contaron con el apoyo de personal de la comisaría local, se centraron en dos viviendas ubicadas sobre la calle Liniers al 1200.

En el primer objetivo, donde reside un hombre de 29 años señalado como presunto autor del hecho, el resultado fue negativo respecto a los elementos buscados. Sin embargo, en el segundo domicilio ubicado a escasos metros del lugar y donde reside una mujer de la misma edad, los efectivos policiales procedieron al secuestro de un revólver calibre 32 en condición de disparo con cuatro cartuchos intactos del mismo calibre.

A raíz del hallazgo, se notificó a la imputada sobre el inicio de una causa por tenencia ilegal de arma de fuego, dándose intervención inmediata a la fiscalía local, que dispuso las medidas legales de rigor para avanzar con la instrucción del caso.