Violento asalto a una pareja en la zona rural: robaron dinero y un arma

Un matrimonio de adultos mayores fue víctima de un violento asalto en la noche de este lunes en un establecimiento rural de San Pedro, donde al menos tres delincuentes encapuchados y armados sustrajeron una millonaria suma de dinero y otros.

El hecho delictivo se produjo al caer la noche vivero, ubicado en un camino rural cercano a la ruta 191, en el tramo comprendido entre la autopista y la denominada "Curva de los dos Machos". Las víctimas , fueron abordadas por los asaltantes, quienes habrían llegado al lugar a campo traviesa para evitar dejar rastros vehiculares tras las intensas lluvias registradas en la zona.

Los malvivientes —que actuaron con rostros cubiertos y guantes— lograron reducir al matrimonio y una importante suma de dinero. Antes de emprender la huida, los delincuentes también sustrajeron una escopeta que se encontraba en la vivienda.

La alerta fue dada cerca de las 21:00 horas por el hijo de las víctimas a través de un grupo de seguridad vecinal. Al lugar arribó personal de la Estación de Policía Comunal de San Pedro, bajo las órdenes de la subcomisaria Paola Vela, junto a efectivos de la Sub DDI San Pedro-Baradero.

Asimismo, peritos de la Policía Científica trabajaron en el predio para recolectar evidencias que permitan identificar a los autores del asalto. Las actuaciones judiciales quedaron bajo la órbita de la fiscalía local en turno.