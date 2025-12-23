CICOP convocó a un "brindis por la salud pública" y contnúa con el paro

Profesionales de la salud nucleados en la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) realizarán este mediodía una nueva medida de protesta frente al Hospital "Dr. Emilio Ruffa" de San Pedro, en reclamo por el pago de salarios adeudados y la falta de precisiones sobre el aguinaldo. La entidad gremial continúa con un paro por tiempo indeterminado que comenzó el jueves pasado.  Bajo la consigna "Brindis por la salud pública", los trabajadores se concentrarán a las 12:00 horas en la puerta del nosocomio local para visibilizar una situación que califican de crítica. 

Violento asalto a una pareja en la zona rural: robaron dinero y un arma

 


Un matrimonio de adultos mayores fue víctima de un violento asalto en la noche de este lunes en un establecimiento rural de San Pedro, donde al menos tres delincuentes encapuchados y armados sustrajeron una millonaria suma de dinero y otros.

El hecho delictivo se produjo al caer la noche vivero, ubicado en un camino rural cercano a la ruta 191, en el tramo comprendido entre la autopista y la denominada "Curva de los dos Machos". Las víctimas , fueron abordadas por los asaltantes, quienes habrían llegado al lugar a campo traviesa para evitar dejar rastros vehiculares tras las intensas lluvias registradas en la zona.

Los malvivientes —que actuaron con rostros cubiertos y guantes— lograron reducir al matrimonio y una importante suma de dinero. Antes de emprender la huida, los delincuentes también sustrajeron una escopeta que se encontraba en la vivienda.

La alerta fue dada cerca de las 21:00 horas por el hijo de las víctimas a través de un grupo de seguridad vecinal. Al lugar arribó personal de la Estación de Policía Comunal de San Pedro, bajo las órdenes de la subcomisaria Paola Vela, junto a efectivos de la Sub DDI San Pedro-Baradero.

Asimismo, peritos de la Policía Científica trabajaron en el predio para recolectar evidencias que permitan identificar a los autores del asalto. Las actuaciones judiciales quedaron bajo la órbita de la fiscalía local en turno.