Vanessa Rousso: combinando derecho y poker



La imagen estereotipada del jugador de cartas suele hacernos pensar en salas ahumadas y tipos callejeros, pero la vida real de la élite de este deporte mental es otra. En las mesas finales de los mayores torneos del mundo se sientan matemáticos, ingenieros, genios analíticos y otros profesionales.

Vanessa Rousso es el ejemplo de esta transformación. Apodada Lady Maverick, Rousso irrumpió en el circuito mundial con un juego tan agresivo como calculado y un respaldo académico que pocos oponentes podían igualar. Su vida es la de una mujer que aplicó la teoría de juegos y la precisión legal al azar de los naipes.

Hija de neoyorquinos, pero criada entre Estados Unidos y Francia, Vanessa siempre tuvo un espíritu competitivo. Su tiempo en Duke fue una señal de lo que estaba por venir. Allí no solo estudió, sino que se adentra en la teoría de juegos, una rama de las matemáticas aplicadas que analiza la toma de decisiones estratégicas. Se graduó en tiempo récord, con honores, en tan solo dos años y medio. Esa fundamentación teórica sería la piedra angular de su juego, alejándose de la intuición y aproximándose a la ciencia de las apuestas.

La mayoría de la gente se conformaría con graduarse de una universidad de élite, pero Rousso tenía otras ideas, ya que se inscribió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Miami. Pero lo inusual no era que estudiara leyes, sino que lo hiciera mientras ya jugaba profesionalmente en el circuito de torneos en vivo. En la universidad, cambiaba los libros de derecho por viajes a Las Vegas y Atlantic City.

El derecho y las cartas tienen más en común de lo que parece por el hecho de que ambos necesitan capacidad de análisis, leer al otro y construir un argumento ganador con palabras ante un juez o con fichas ante un oponente. Vanessa comprendió que cada mano es un pequeño juicio en el que las cartas comunitarias son la evidencia y el veredicto lo proporciona el jugador que menos errores cometa. Su entrenamiento como abogada le dio una mente de acero, capaz de dejar de lado los sentimientos y la matemática en situaciones críticas.

Para quienes aspiran a emular este grado de disciplina y erudición, el mundo actual pone a su alcance instrumentos que antes no existían. La práctica hace al maestro y hoy se puede encontrar una plataforma con la mayor variedad de juegos de poker, desde las modalidades clásicas como Texas Hold'em u Omaha hasta series online y torneos PKO. El contar con todo este arsenal a disposición, boletos para torneos y variantes rápidas como BLAST o SNAP, permite al estudiante pulir su estrategia en todos los frentes, como Rousso, diversificando sus conocimientos.

El sobrenombre de Lady Maverick no se lo ganó por casualidad. Rousso hipotecó parte de sus futuras ganancias para costear su incursión al circuito profesional, una apuesta audaz que revelaba su fe ciega en sus capacidades. Su gran avance se produjo en 2006, cuando se convirtió en la mujer más joven en alcanzar una mesa final del World Poker Tour en el Borgata Poker Open. Ese resultado la puso en el mapa, pero fue solo el comienzo.

Su mayor victoria fue en el European Poker Tour de Monte Carlo en 2009. Allí se llevó el High Roller, un torneo para los mejores, de alto precio y máxima competencia. Derrotó a una mesa llena de campeones del mundo y se llevó más de 700.000 euros. Aquella victoria le consagró no como "mujer jugadora", sino como una de las mejores jugadoras del mundo, sin importar el género.

Otro punto alto fue el NBC National Heads-Up Poker Championship de 2009. En este mano a mano, la forma más pura de duelo en el juego, Rousso venció a leyendas vivas como Doyle Brunson y Phil Ivey. Perdió ante Huck Seed en la final, pero demostró que podía competir con los grandes del negocio y vencerlos en el juego táctico.

El estilo de Vanessa Rousso siempre fue agresivo, difícil de leer. Aprovechaba su imagen, muchas veces apareciendo con gorra, gafas oscuras y auriculares, un muro infranqueable para sus rivales. Su entrenamiento en teoría de juegos le daba la habilidad de leer el "metajuego" que se desarrollaba más allá de las cartas, por lo que podía decir cuándo sus oponentes estaban jugando con miedo y cuándo estaban tratando de atraerlo a una trampa.

Su impacto se extendió más allá de la mesa. Rousso se convirtió en una portavoz del juego, escribiendo artículos de estrategia que explicaban conceptos complejos para el lector medio. Siempre defendió que el juego era una cuestión de habilidad, no de azar. Su victoria animó a otras mujeres a tomar las cartas y probar que el cerebro y la formación son las mejores armas de un jugador.

Vanessa Rousso demostró que no tienes que sacrificar una carrera tradicional por el juego e, incluso, se pueden complementar…