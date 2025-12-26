Una mujer fue amenazada por su hija y otro joven, que fueron detenidos por la policía

Un violento conflicto familiar que incluyó amenazas de muerte a una mujer, se produjo en la tarde de Navidad.

Los protagonistas, una mujer y un varón, ambos de 22 años, fueron aprehendidos luego de intentar huir de la policía utilizando con un arma blanca, informaron fuentes de la fuerza.

El hecho se registró en una vivienda ubicada en la calle Saavedra al 200, hasta donde se desplazó el personal de la Estación Comunal de San Pedro tras recibir un alerta a través del servicio de emergencias 911. Al arribar al domicilio, los efectivos policiales presenciaron el momento en que la joven de 22 años profería amenazas de muerte contra su propia progenitora.

En simultáneo, un hombre de la misma edad, señalado como otro de los agresores, intentó escapar a pie al advertir la llegada de los uniformados. Tras una breve persecución, el sospechoso fue interceptado y los efectivos constataron que portaba un arma blanca.

La víctima fue trasladada de inmediato a la Comisaría de la Mujer y la Familia para recibir la asistencia y el asesoramiento correspondiente. Por su parte, ambos imputados fueron conducidos a la dependencia policial, donde quedaron alojados bajo los cargos de lesiones leves y amenazas.

En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 de San Pedro, que dispuso las diligencias de rigor para el avance de la investigación.