Una mujer aprehendida tras robar un celular en el hospital

Una mujer de 38 años fue aprehendida por efectivos de la Comisaría de San Pedro al ser interceptada mientras conducía una motocicleta que registraba un pedido de secuestro activo por robo desde hace cinco años. La intervención policial tuvo lugar en la confluencia de la calle Facundo Quiroga y la avenida 11 de Septiembre. Tras identificar a la conductora y verificar el estado del rodado, de 110 cc, la policía constató que la unidad tenía un pedido de secuestro vigente por el delito de ROBO , solicitado desde el año 2020 por la UFI N° 11 de este distrito.
Una mujer mayor de edad fue detenida por la policía en la mañana de ayer, imputada por el delito de hurto.
La detención se concretó en la intersección de las calles 25 de Mayo y Alvarado, luego de que la implicada sustrajera un teléfono celular de la cocina del Hospital "Emilio Ruffa" y emprendiera la fuga.
Tras la aprehensión, la persona fue trasladada hacia la dependencia policial, donde quedó imputada por "Hurto" y a disposición de la justicia.
