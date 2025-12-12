Una mujer aprehendida tras robar un celular en el hospital

Una mujer mayor de edad fue detenida por la policía en la mañana de ayer, imputada por el delito de hurto.

La detención se concretó en la intersección de las calles 25 de Mayo y Alvarado, luego de que la implicada sustrajera un teléfono celular de la cocina del Hospital "Emilio Ruffa" y emprendiera la fuga.

Tras la aprehensión, la persona fue trasladada hacia la dependencia policial, donde quedó imputada por "Hurto" y a disposición de la justicia.