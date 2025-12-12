Incautan una moto robada durante un operativo de control

Una mujer de 38 años fue aprehendida por efectivos de la Comisaría de San Pedro al ser interceptada mientras conducía una motocicleta que registraba un pedido de secuestro activo por robo desde hace cinco años.

La intervención policial tuvo lugar en la confluencia de la calle Facundo Quiroga y la avenida 11 de Septiembre. Tras identificar a la conductora y verificar el estado del rodado, de 110 cc, la policía constató que la unidad tenía un pedido de secuestro vigente por el delito de ROBO, solicitado desde el año 2020 por la UFI N° 11 de este distrito.

Ante la situación, y con intervención de la UFI N° 7 en turno, se procedió a notificar a la mujer de la formación de la causa por el delito de ENCUBRIMIENTO y fue puesta inmediatamente a disposición de la justicia.