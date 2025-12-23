Una motociclista resultó herida tras chocar con un auto

Una mujer de 31 años sufrió heridas leves tras protagonizar un accidente de tránsito en la tarde de ayer, cuando la motocicleta en la que circulaba colisionó con un automóvil en una transitada intersección de esta localidad bonaerense.

El siniestro ocurrió en avenida 11 de Septiembre y Riobamba. Por causas que aún se intentan establecer, una motocicleta —conducida por una mujer de 31 años— impactó contra un automóvil en el que circulaba otra mujer de la misma edad.

Fuentes policiales informaron que, tras el arribo del personal de seguridad al lugar, se solicitó la asistencia del servicio de emergencias para trasladar a la conductora del rodado menor hacia el nosocomio local. Tras ser evaluada por el cuerpo médico, se constató que la víctima presentaba lesiones de carácter leve, encontrándose fuera de peligro.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 de San Pedro, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades del hecho.