Una joven en terapia intensiva tras el choque entre una moto y un auto

ermanece internada en latras unocurrido ayer en la intersección de las calles Riobamba y Manuel Iglesias. El conductor del automóvil involucrado se encontraba en estado de ebriedad, informaron fuentes policiales.

El siniestro se produjo en horas de la tarde cuando, por causas que se investigan, colisionaron una motocicleta Keller Cronos Classic y un automóvil Volkswagen Dodge. En el rodado menor circulaba la joven conductora acompañada por dos menores de edad: un niño de 11 años y una adolescente de 15.

A raíz del fuerte impacto, los tres ocupantes de la moto fueron trasladados de urgencia en ambulancia al hospital local. Según el parte médico, los menores sufrieron escoriaciones y lesiones leves, mientras que la joven de 20 años presentó un traumatismo de cráneo y abdominal, cuadro por el cual fue derivada a cuidados intensivos, donde actualmente se encuentra estable.

Fuentes policiales confirmaron que, al realizar los controles de rigor, se constató que el conductor del automóvil, un hombre de 50 años, circulaba en estado de ebriedad.