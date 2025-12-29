Intentó robar la heladera de la casa de su madre y fue detenido

  Un hombre de 35 años fue aprehendido esta madrugada en San Pedro luego de ser sorprendido mientras intentaba sustraer una heladera de la vivienda de su madre , una mujer de 73 años, con el presunto objetivo de comercializarla, informaron fuentes policiales. El hecho ocurrió en un domicilio ubicado en la calle Sargento Selada al 2500 . Tras un alerta recibido a través del sistema de emergencias 911, efectivos de la Estación de Policía Comunal se desplazaron rápidamente al lugar, logrando frustrar la maniobra delictiva.

Una joven en terapia intensiva tras el choque entre una moto y un auto


Una joven de 20 años permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) tras un grave accidente de tránsito ocurrido ayer en la intersección de las calles Riobamba y Manuel Iglesias. El conductor del automóvil involucrado se encontraba en estado de ebriedad, informaron fuentes policiales.

El siniestro se produjo en horas de la tarde cuando, por causas que se investigan, colisionaron una motocicleta Keller Cronos Classic y un automóvil Volkswagen Dodge. En el rodado menor circulaba la joven conductora acompañada por dos menores de edad: un niño de 11 años y una adolescente de 15.

A raíz del fuerte impacto, los tres ocupantes de la moto fueron trasladados de urgencia en ambulancia al hospital local. Según el parte médico, los menores sufrieron escoriaciones y lesiones leves, mientras que la joven de 20 años presentó un traumatismo de cráneo y abdominal, cuadro por el cual fue derivada a cuidados intensivos, donde actualmente se encuentra estable.

Fuentes policiales confirmaron que, al realizar los controles de rigor, se constató que el conductor del automóvil, un hombre de 50 años, circulaba en estado de ebriedad.