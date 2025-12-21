Una camioneta chocó con una moto: autoridades informaron que el conductor se fue del lugar

  Un nuevo incidente vial tuvo lugar en la tarde de ayer en la intersección de la calle 60 y Rafael Obligado . Una motocicleta Mondial 110cc de color verde, que era conducida por una joven de 19 años, fue impactada por otro rodado. De acuerdo con el reporte oficial, el conductor del segundo vehículo involucrado —del cual no se han aportado precisiones y se identifica inicialmente como NN — se retiró del lugar inmediatamente después del impacto, dándose a la fuga.

Una joven con fracturas tras el choque entre una moto y un auto


 Un grave accidente de tránsito se registró durante la madrugada de hoy, cuando una motocicleta y un automóvil colisionaron por causas que aún son materia de investigación por parte de los peritos policiales.

Personal de la dependencia local acudió al cruce de Mitre y Ayacucho, donde se produjo el impacto entre una motocicleta Honda Wave blanca y un Renault Duster, también de color blanco. En el rodado menor circulaban dos jóvenes: la conductora de 21 años y una acompañante de 19 años, mientras que el automóvil era guiado por un hombre de 22 años.

A raíz de la colisión, la conductora de la motocicleta fue asistida por una ambulancia y trasladada al nosocomio local. Según informaron fuentes sanitarias, la joven ingresó consciente pero con fracturas en su hombro y muñeca izquierda. En tanto, la joven de 19 años que viajaba como acompañante presentó únicamente lesiones leves.

La fiscalía local tomó intervención en el hecho y dispuso la notificación de la causa bajo la carátula de "Lesiones Culposas" para el conductor del automóvil. Asimismo, se ordenó que ambos vehículos involucrados quedaran secuestrados en el depósito judicial para la realización de las pericias mecánicas correspondientes.