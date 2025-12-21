Una joven con fracturas tras el choque entre una moto y un auto

Un grave accidente de tránsito se registró durante la madrugada de hoy, cuando una motocicleta y un automóvil colisionaron por causas que aún son materia de investigación por parte de los peritos policiales.

Personal de la dependencia local acudió al cruce de Mitre y Ayacucho, donde se produjo el impacto entre una motocicleta Honda Wave blanca y un Renault Duster, también de color blanco. En el rodado menor circulaban dos jóvenes: la conductora de 21 años y una acompañante de 19 años, mientras que el automóvil era guiado por un hombre de 22 años.

A raíz de la colisión, la conductora de la motocicleta fue asistida por una ambulancia y trasladada al nosocomio local. Según informaron fuentes sanitarias, la joven ingresó consciente pero con fracturas en su hombro y muñeca izquierda. En tanto, la joven de 19 años que viajaba como acompañante presentó únicamente lesiones leves.

La fiscalía local tomó intervención en el hecho y dispuso la notificación de la causa bajo la carátula de "Lesiones Culposas" para el conductor del automóvil. Asimismo, se ordenó que ambos vehículos involucrados quedaran secuestrados en el depósito judicial para la realización de las pericias mecánicas correspondientes.