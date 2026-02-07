Operativos de seguridad en el boulevard: secuestran motos y detectan casos de alcoholemia positiva

​Como resultado de las inspecciones realizadas en puntos estratégicos, las autoridades procedieron al secuestro de diez motocicletas. Las unidades fueron retiradas de circulación debido a que presentaban escapes modificados, diseñados específicamente para generar ruidos molestos que alteran la tranquilidad del vecindario, sumado a la falta de la documentación obligatoria para transitar por la vía pública.

En el mismo marco de prevención, los agentes llevaron a cabo test de alcoholemia a los conductores que circulaban por la zona. Durante el procedimiento se detectaron tres casos positivos, lo que derivó en la retención inmediata de los automóviles involucrados. Los vehículos fueron trasladados al depósito municipal y se labraron las actas de infracción correspondientes por conducir bajo los efectos del alcohol, poniendo en riesgo la integridad de terceros.

​Fuentes oficiales destacaron que estas tareas de fiscalización continuarán de manera sorpresiva en diferentes sectores de la ciudad. El objetivo de las carteras de seguridad y tránsito es desalentar las conductas temerarias al volante y garantizar que los vehículos cumplan con los estándares sonoros y de documentación exigidos por la ley.

La Dirección de Tránsito local, en un trabajo conjunto con la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), desplegó este fin de semana una serie de dispositivos de control vehicular en la zona del boulevard. El despliegue de las fuerzas de seguridad tuvo como objetivo principal el ordenamiento del espacio público y la verificación del cumplimiento de las normas viales vigentes.