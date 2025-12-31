Un joven y su hermana de 7 años lesionados tras un choque entre una camioneta y una moto

Dos personas, entre ellas una menor de edad, resultaron heridas tras un choque entre una camioneta y una motocicleta ocurrido ayer por la tarde en el centro de esta localidad bonaerense, informaron fuentes policiales.

El siniestro vial se produjo, por causas que aún son materia de investigación, en la intersección de las calles Libertad y Nuestra Señora del Socorro. Según el reporte oficial, el impacto fue protagonizado por una camioneta Volkswagen Saveiro de color blanco, conducida por un hombre de 39 años, y una motocicleta Guerrero Trip.

En el vehículo de menor porte circulaba un joven de 20 años junto a su hermana, una niña de 7 años. Como consecuencia de la colisión, ambos ocupantes de la moto sufrieron diversos golpes y debieron ser asistidos en el lugar por personal médico.

Minutos después, los heridos fueron trasladados al hospital local en una ambulancia del servicio de emergencias SAME 107. Los profesionales de salud informaron que las lesiones presentadas son de carácter leve, de no mediar complicaciones en las próximas horas.

En el lugar del hecho trabajaron efectivos policiales para realizar las pericias correspondientes y ordenar el tránsito. El caso fue caratulado preventivamente como "lesiones culposas" y cuenta con la intervención de la fiscalía local en turno.