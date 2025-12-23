Un joven fue detenido por infracción a la Ley de Drogas

Profesionales de la salud nucleados en la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) realizarán este mediodía una nueva medida de protesta frente al Hospital "Dr. Emilio Ruffa" de San Pedro, en reclamo por el pago de salarios adeudados y la falta de precisiones sobre el aguinaldo. La entidad gremial continúa con un paro por tiempo indeterminado que comenzó el jueves pasado. Bajo la consigna "Brindis por la salud pública", los trabajadores se concentrarán a las 12:00 horas en la puerta del nosocomio local para visibilizar una situación que califican de crítica.
Un joven de 19 años fue aprehendido en las últimas horas en la ciudad bonaerense de San Pedro, luego de que personal policial hallara en su poder diversas dosis de marihuana durante un operativo de control callejero.
El procedimiento fue realizado ayer por la tarde por efectivos de la Estación de Policía Comunal San Pedro en la intersección de la calle Liniers y la avenida 11 de Septiembre. Según informaron fuentes de la fuerza, al momento de ser interceptado para su identificación, el sujeto portaba envoltorios —comúnmente denominados "bagullos"— que contenían la sustancia estupefaciente.
Tras el hallazgo, el joven fue trasladado a la dependencia policial local, donde quedó imputado por infracción a la Ley de Drogas 23.737. El aprehendido fue puesto de inmediato a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, quienes determinarán su situación procesal en las próximas horas.
