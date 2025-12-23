Un joven fue detenido por infracción a la Ley de Drogas

Un joven de 19 años fue aprehendido en las últimas horas en la ciudad bonaerense de San Pedro, luego de que personal policial hallara en su poder diversas dosis de marihuana durante un operativo de control callejero.

El procedimiento fue realizado ayer por la tarde por efectivos de la Estación de Policía Comunal San Pedro en la intersección de la calle Liniers y la avenida 11 de Septiembre. Según informaron fuentes de la fuerza, al momento de ser interceptado para su identificación, el sujeto portaba envoltorios —comúnmente denominados "bagullos"— que contenían la sustancia estupefaciente.

Tras el hallazgo, el joven fue trasladado a la dependencia policial local, donde quedó imputado por infracción a la Ley de Drogas 23.737. El aprehendido fue puesto de inmediato a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, quienes determinarán su situación procesal en las próximas horas.