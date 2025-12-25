Un joven fue demorado por ocasionar desmanes en estado de ebriedad

Un joven de 23 años fue aprehendido durante la madrugada luego de ser sorprendido en estado de ebriedad mientras ocasionaba disturbios y alteraba el orden público, informaron fuentes policiales.

El hecho se registró en la intersección de las calles Crucero General Belgrano y Laprida, cuando efectivos de la fuerza de seguridad que patrullaban la zona detectaron la presencia del individuo, quien se encontraba realizando maniobras que ponían en riesgo la tranquilidad de los vecinos.

El joven presentaba signos evidentes de ingesta de alcohol y profería gritos, provocando desorden en la vía pública en un horario de escasa circulación. Ante esta situación, el personal policial procedió a su demora inmediata para resguardar la seguridad del sector.

Tras la aprehensión, el joven fue trasladado a la dependencia jurisdiccional, donde se labraron las actas correspondientes por infracción a las normas de convivencia urbana. En el caso tomó intervención el Juzgado de Paz local, que dispondrá las sanciones contravencionales pertinentes.