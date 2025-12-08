Un joven delincuente, aprehendido tras amenazar a la empleada de panadería

Un rápido operativo policial permitió la aprehensión de un joven delincuente, menor de edad, que había amenazado e intimidado con un arma blanca a una empleada de una panadería, este domingo.

El hecho de amenazas se produjo en horas del mediodía, luego de que el servicio de emergencias 911 alertara sobre un episodio de intimidación con cuchilla en un comercio ubicado en la calle Manuel Iglesias al 2500.

El accionar policial fue eficaz: los efectivos lograron aprehender al agresor, reconocido delincuente menor de edad en la zona, a escasos metros del lugar del hecho. Durante la requisa, se le secuestró la cuchilla que utilizó para amenazar a la empleada.

La Fiscalía del Joven intervino en la causa, notificando al aprehendido por el delito de Amenazas Agravadas. Sin embargo, de acuerdo con las normativas procesales para menores, se le otorgó la libertad y fue entregado posteriormente a su progenitora.