Un joven delincuente, aprehendido tras amenazar a la empleada de panadería

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un Paro Nacional para el próximo 9 de diciembre con movilización al Congreso de la Nación. La medida de fuerza busca expresar el rotundo rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno, exigir la inmediata reapertura de paritarias con una recomposición salarial de emergencia y manifestarse en contra del intento de recorte del 10% de los trabajadores estatales. La adhesión de ATE Provincia de Buenos Aires a la medida de fuerza tendrá un impacto directo en el sistema educativo. Dado que ATE es el gremio mayoritario entre los auxiliares de la educación , se verá afectado el dictado de clases en la mayoría de las escuelas del territorio provincial.
Un rápido operativo policial permitió la aprehensión de un joven delincuente, menor de edad, que había amenazado e intimidado con un arma blanca a una empleada de una panadería, este domingo.
El hecho de amenazas se produjo en horas del mediodía, luego de que el servicio de emergencias 911 alertara sobre un episodio de intimidación con cuchilla en un comercio ubicado en la calle Manuel Iglesias al 2500.
El accionar policial fue eficaz: los efectivos lograron aprehender al agresor, reconocido delincuente menor de edad en la zona, a escasos metros del lugar del hecho. Durante la requisa, se le secuestró la cuchilla que utilizó para amenazar a la empleada.
La Fiscalía del Joven intervino en la causa, notificando al aprehendido por el delito de Amenazas Agravadas. Sin embargo, de acuerdo con las normativas procesales para menores, se le otorgó la libertad y fue entregado posteriormente a su progenitora.
