Dos mujeres con lesiones leves tras el choque entre una moto y un auto

Un accidente de tránsito se registró en la tarde de ayer en el cruce de Boulevard Moreno e Ituzaingó, dejando como saldo a las dos ocupantes de una motocicleta con lesiones de carácter leve.

El siniestro se produjo cuando colisionaron un motovehículo marca Motomel Blitz, de color azul, guiado por una mujer de 56 años y acompañada por otra joven de 18 años, y un automóvil Peugeot 307, de color gris, conducido por un hombre de 65 años.

Como consecuencia del impacto, ambas ocupantes del rodado menor fueron trasladadas inmediatamente al nosocomio local. Tras recibir atención médica, se constató que las lesiones sufridas son de carácter leve.

La Fiscalía N° 7 en turno tomó intervención en el caso para llevar a cabo las diligencias de rigor y determinar las causas del accidente.