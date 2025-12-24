Salazar recibió a la jefa de la Policía para coordinar acciones de seguridad y prevención

  El intendente de San Pedro, Cecilio Salazar , encabezó una reunión de trabajo con la jefa de la Estación de Policía Comunal, subcomisario Paola Vela , con el objetivo de analizar el desempeño de las fuerzas de seguridad en el distrito y coordinar nuevas acciones de prevención. Del encuentro, desarrollado en el despacho del jefe comunal, participó también el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Martín Baraybar . Durante la jornada, la subcomisario Vela presentó un balance detallado de las tareas que se vienen ejecutando bajo su conducción al frente de la dependencia policial.

Un joven chocó su auto contra la barranca en la zona del boulevard


Un joven protagonizó un accidente de tránsito durante la madrugada de este martes en la zona del boulevard tras perder el control de su vehículo e impactar contra una barranca de tierra.

El siniestro se produjo poco después de la 1, cuando el conductor de un Ford Falcon color marrón circulaba por esa zona. Por causas que aún son materia de investigación, el vehículo se desvió de su trayectoria y colisionó contra uno de los laterales de una pequeña barranca situada a la vera del camino.

Testigos que se encontraban en el lugar dieron aviso inmediato a las fuerzas de seguridad tras presenciar el impacto. Minutos después, una ambulancia del servicio de emergencias SAME arribó al sitio para brindar las primeras curaciones al automovilista.

Pese a la intervención del personal médico, el joven se negó a ser trasladado al nosocomio local para una revisión más exhaustiva. Según informaron fuentes policiales, no se registraron lesiones de gravedad, aunque el episodio generó preocupación porque en ese momento se generaba un importante movimiento de vehículos y transeúntes en la zona.