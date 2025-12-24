Un joven chocó su auto contra la barranca en la zona del boulevard

Un joven protagonizó un accidente de tránsito durante la madrugada de este martes en la zona del boulevard tras perder el control de su vehículo e impactar contra una barranca de tierra.

El siniestro se produjo poco después de la 1, cuando el conductor de un Ford Falcon color marrón circulaba por esa zona. Por causas que aún son materia de investigación, el vehículo se desvió de su trayectoria y colisionó contra uno de los laterales de una pequeña barranca situada a la vera del camino.

Testigos que se encontraban en el lugar dieron aviso inmediato a las fuerzas de seguridad tras presenciar el impacto. Minutos después, una ambulancia del servicio de emergencias SAME arribó al sitio para brindar las primeras curaciones al automovilista.

Pese a la intervención del personal médico, el joven se negó a ser trasladado al nosocomio local para una revisión más exhaustiva. Según informaron fuentes policiales, no se registraron lesiones de gravedad, aunque el episodio generó preocupación porque en ese momento se generaba un importante movimiento de vehículos y transeúntes en la zona.