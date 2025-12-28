Un hombre y su hijo aprehendieron a un intruso que entró a un templo saltando un tapial

Un joven de 24 años fue aprehendido esta madrugada tras ingresar de manera ilícita a una propiedad en donde hay una casa y un templo de una congregación religiosa.

Para hacerlo, saltó un tapial dos metros de altura que delimita el predio ubicado en Martín Fierro al 900.

Alertados por un llamado al sistema de emergencias 911, efectivos de la Comisaría local y personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) se desplazaron hasta el lugar, donde constataron la presencia del intruso.

Al arribar el móvil policial, los uniformados encontraron al sospechoso retenido por el propietario del inmueble, un hombre de 50 años, quien se encontraba junto a su hijo, también de 24 años. Según el reporte oficial, el joven había saltado el muro perimetral e ingresado sin autorización con aparentes fines de robo.

El aprehendido fue trasladado a la dependencia policial y puesto a disposición de la fiscalía local en turno, que impartió las directivas legales correspondientes para el inicio de la causa.