Un hombre fue detenido cuando provocaba disturbios en estado de ebriedad

Atraparon al autor de una seguidilla de robos a comercios y buscan a un cómplice con frondosos antecedentes
Atraparon al autor de una seguidilla de robos a comercios y buscan a un cómplice con frondosos antecedentes
Una intensa persecución tras un operativo cerrojo permitió la aprehensión de un joven acusado de protagonizar una seguidilla de robos a mano armada en comercios locales. El segundo sospechoso, quien logró darse a la fuga, ya está identificado y cuenta con antecedentes recientes por ataques violentos a adolescentes, informaron fuentes policiales.