Atraparon al autor de una seguidilla de robos a comercios y buscan a un cómplice con frondosos antecedentes

Una intensa persecución tras un operativo cerrojo permitió la aprehensión de un joven  acusado de protagonizar una seguidilla de robos a mano armada en comercios locales.  El segundo sospechoso, quien logró darse a la fuga, ya está identificado y cuenta con antecedentes recientes por ataques violentos a adolescentes, informaron fuentes policiales.

Un hombre fue detenido cuando provocaba disturbios en estado de ebriedad


Durante la madrugada de hoy, personal policial se desplazó hasta la calle Coronel Thorne al 1300 tras un llamado al servicio de emergencias

Allí, los uniformados procedieron a la aprehensión de un hombre de 43 años, quien se encontraba en evidente estado de ebriedad ocasionando disturbios y alterando el orden público.

En este segundo hecho tomó intervención el Juzgado de Paz local, que dispuso las actuaciones de rigor por la infracción cometida.