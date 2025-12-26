Un hombre en terapia intensiva por golpes en la cabeza

Un hombre de alrededor de 60 años se encuentra internado en grave estado como consecuencia de los golpes que sufrió en su cabeza, en circunstancias que son investigadas por la Justicia.

Así lo confirmó el Dr. José Herbas, director del servicio de emergencias y titular de la guardia del Hospital Subzonal "Dr. Emilio Ruffa".

El paciente fue asistido por una ambulancia del SAME luego de un llamado al 107 alertando que se encontraba tirado en la vía pública, presuntamente luego de una golpiza.

Herbas informó que, tras el ingreso a la guardia, fue sometido a una serie de estudios que permitieron comprobar que presentaba un traumatismo de cráneo con sangrado. Si bien se evaluó inicialmente un traslado a Pergamino, el equipo de neurólogos consideró que por el momento no requiere de una conducta quirúrgica.



