Un hombre en terapia intensiva por golpes en la cabeza

Los concejales Martín Rivas y Mauro de Rosa, referentes del bloque Acuerdo Vecinal, presentaron hoy el balance de su labor legislativa correspondiente al año 2025, en el que destacaron el ingreso de 62 expedientes y reafirmaron su postura de ejercer una "oposición responsable" frente a la gestión municipal, informaron fuentes del espacio. Durante una conferencia de prensa, Rivas y De Rosa dieron cuenta del trabajo desarrollado durante el ciclo legislativo, el cual incluyó iniciativas vinculadas a ejes estratégicos como servicios públicos, seguridad, salud, producción y patrimonio histórico. Según precisó Rivas, el resumen de los proyectos presentados refleja una metodología basada en "el trabajo, la constancia y la responsabilidad" ante el complejo escenario económico que atraviesan los municipios bonaerenses.
Un hombre de alrededor de 60 años se encuentra internado en grave estado como consecuencia de los golpes que sufrió en su cabeza, en circunstancias que son investigadas por la Justicia.
Así lo confirmó el Dr. José Herbas, director del servicio de emergencias y titular de la guardia del Hospital Subzonal "Dr. Emilio Ruffa".
El paciente fue asistido por una ambulancia del SAME luego de un llamado al 107 alertando que se encontraba tirado en la vía pública, presuntamente luego de una golpiza.
Herbas informó que, tras el ingreso a la guardia, fue sometido a una serie de estudios que permitieron comprobar que presentaba un traumatismo de cráneo con sangrado. Si bien se evaluó inicialmente un traslado a Pergamino, el equipo de neurólogos consideró que por el momento no requiere de una conducta quirúrgica.
