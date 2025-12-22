Un detenido por amenazar a su pareja y efectuar disparos con un arma "tumbera"

Un hombre de 37 años fue aprehendido ayer en la ciudad de San Pedro tras protagonizar un violento episodio de violencia de género en el que efectuó disparos de arma de fuego para amedrentar a su pareja. El hecho tuvo lugar en una propiedad ubicada en la calle Saavedra al 1900, donde el personal de la comisaría local debió intervenir de urgencia ante un pedido de auxilio.

Según informaron fuentes policiales, el sujeto intimidó a su pareja, una mujer de 36 años, mediante la utilización de un arma de fabricación casera, comúnmente denominada "tumbera". En medio del altercado, el agresor efectuó un disparo intimidatorio al aire, lo que motivó la rápida respuesta de los efectivos que lograron desarmar al atacante en el lugar.

Durante el procedimiento, los uniformados procedieron al secuestro de un importante arsenal que se encontraba en poder del detenido, compuesto por la mencionada arma tipo tumbera, un revólver calibre .38 Largo, tres proyectiles de escopeta calibre 12/70 y cinco proyectiles calibre .38. El armamento y las municiones quedaron a disposición de la justicia como elementos de prueba fundamentales para la causa.

La víctima fue trasladada y asistida por el equipo interdisciplinario de la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Pedro para recibir la contención necesaria. Por su parte, la fiscalía local dispuso la detención del hombre bajo una carátula que incluye los delitos de amenazas agravadas, tenencia ilegal de arma de guerra y abuso de arma, permaneciendo el imputado a la espera de las próximas medidas judiciales.