Un detenido cuando escapaba tras robar un neumático

Un hombre de 45 años fue detenido en la vía pública de San Pedro tras ser sorprendido saliendo de una vivienda con elementos robados. El hecho ocurrió en la calle Alvarado al 900.

Efectivos policiales de la dependencia local intervinieron en el lugar y lograron aprehender al sospechoso, también de 45 años, justo en el momento en que egresaba del domicilio de un vecino. Al intentar darse a la fuga, el individuo abandonó el objeto que llevaba consigo: una rueda PIRELLI SCORPION VERDE 215/65 R16 con su respectiva llanta.

El neumático fue recuperado y secuestrado por el personal policial. Las autoridades confirmaron que el detenido quedó alojado en la dependencia policial tras ser notificado de la causa.

La investigación está a cargo de la Fiscalía local, que interviene por los delitos de violación de domicilio y tentativa de hurto. En paralelo, la Policía procura dar con el propietario de la vivienda y del neumático recuperado para completar las actuaciones.