"La Casita de Chocolate" ganó el premio principal del "Festival en tu Barrio" (Video)

, histórica casa sampedrina reconocida por su pastelería artesanal, se alzó con el máximo galardón en la categoría "Premio al Producto Regional de Oro" en un importante festival gastronómico desarrollado en la localidad bonaerense de Berazategui.

El premio fue otorgado a Alejandro Cingolani, representante de la firma, por su innovadora ensaimada rellena con sobrasada, un producto de elaboración familiar que combina la tradición de la pastelería mallorquina con sabores regionales. El evento fue transmitido en vivo, dándole una visibilidad nacional al emprendimiento sampedrino.

Tras el anuncio, la organización del "Festival en tu Barrio", que fue conducido por Diego Costa y transmitido por el canal C5N, expresó sus felicitaciones a través de sus redes sociales.

"Felicitaciones a @lacasitadechocolate_sp por este merecido reconocimiento y por ofrecer productos increíbles que han deleitado a generaciones", manifestaron desde la organización, destacando la trayectoria y calidad de los productos de la pastelería.

Desde la cuenta del festival también se extendió un agradecimiento especial a los jurados por su dedicación durante el fin de semana de competencia, así como a los auspiciantes ciudadmoto, @mundoultracomb y @totosceramicos por los premios entregados a los ganadores.