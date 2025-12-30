Un camión arrastró cables y quebró cinco postes en la zona céntrica

Un camión de gran porte arrastró cables y quebró al menos cinco postes de telefonía en calle Salta, esta mañana.

El vehículo, un Iveco color rojo de transporte de productos alimenticios, enganchó el primer cable a la altura de calle Colón, y continuó durante dos cuadras hasta la avenida.

Cinco postes de madera quedaron inclinados o directamente quebrados. Algunos de ellos quedaron cruzados sobre la calle, otros quedaron enganchados de los cables y uno incluso estuvo a punto de golpear contra el ventanal de un edificio recientemente construido en cercanías de Salta y la avenida.

Los cables y postes afectados corresponden a las empresas Telecom, Personal, Claro, Gigared y COOPSER.

Personal de empresas de telefonía e internet trabajan en el lugar, y hay cortes de la Dirección de Tránsito en 3 de Febrero y Pellegrini, 3 de Febrero y Rivadavia y Salta y Honorio Pueyrredón. Con el paso de los minutos, el tránsito quedó restituido en la avenida.



