Un camión arrastró cables y quebró cinco postes en la zona céntrica

El sindicato de conductores de trenes La Fraternidad denunció hoy que los servicios de pasajeros de larga distancia que unen la Ciudad de Buenos Aires con Córdoba y Tucumán no volverán a circular, tras cumplirse tres meses de una suspensión que, en principio, había sido anunciada como transitoria. A través de un comunicado, el gremio liderado por Omar Maturano confirmó que lo que inicialmente se presentó como una reparación de vías tras el descarrilamiento ocurrido el pasado 20 de septiembre, se transformó en la "excusa ideal" para cancelar definitivamente ambas prestaciones.
Un camión de gran porte arrastró cables y quebró al menos cinco postes de telefonía en calle Salta, esta mañana.
El vehículo, un Iveco color rojo de transporte de productos alimenticios, enganchó el primer cable a la altura de calle Colón, y continuó durante dos cuadras hasta la avenida.
Cinco postes de madera quedaron inclinados o directamente quebrados. Algunos de ellos quedaron cruzados sobre la calle, otros quedaron enganchados de los cables y uno incluso estuvo a punto de golpear contra el ventanal de un edificio recientemente construido en cercanías de Salta y la avenida.
Los cables y postes afectados corresponden a las empresas Telecom, Personal, Claro, Gigared y COOPSER.
Personal de empresas de telefonía e internet trabajan en el lugar, y hay cortes de la Dirección de Tránsito en 3 de Febrero y Pellegrini, 3 de Febrero y Rivadavia y Salta y Honorio Pueyrredón. Con el paso de los minutos, el tránsito quedó restituido en la avenida.
