Un auto chocó contra un poste y casi cae por la barranca



Un Un joven de 21 años resultó con heridas leves tras protagonizar un accidente vial en la zona de barrancas , luego de perder el control de su vehículo e impactar sucesivamente contra un poste de alumbrado y una baranda de contención , informaron hoy fuentes policiales.

El siniestro se produjo ayer en horas de la mañana en la intersección de la calle Presidente Perón y 9 de Julio. Según el reporte oficial, personal de la dependencia local acudió al lugar tras un llamado de alerta y constató que, por razones que aún se tratan de establecer, el automóvil conducido por el joven se desvió de su trayectoria original, colisionando primero contra la luminaria pública para terminar su recorrido contra el vallado de seguridad de la zona costera.

A raíz del fuerte impacto, el conductor fue trasladado de urgencia al nosocomio local, donde los médicos de guardia confirmaron que las lesiones sufridas no revisten gravedad. Tras los estudios de rigor, se determinó que se encuentra fuera de peligro.

En el lugar trabajaron efectivos policiales para resguardar la zona y realizar las pericias correspondientes sobre el rodado y la infraestructura dañada. El hecho quedó bajo la órbita de la Fiscalía N° 11 de San Pedro, que inició las actuaciones judiciales pertinentes para esclarecer las causas del incidente.