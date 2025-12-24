Un aprehendido por disturbios con un arma blanca

El intendente de San Pedro, Cecilio Salazar , encabezó una reunión de trabajo con la jefa de la Estación de Policía Comunal, subcomisario Paola Vela , con el objetivo de analizar el desempeño de las fuerzas de seguridad en el distrito y coordinar nuevas acciones de prevención. Del encuentro, desarrollado en el despacho del jefe comunal, participó también el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Martín Baraybar . Durante la jornada, la subcomisario Vela presentó un balance detallado de las tareas que se vienen ejecutando bajo su conducción al frente de la dependencia policial.
Un hombre de 26 años fue aprehendido ayer por la mañana en la intersección de las calles Dávila y Las Provincias, luego de ser interceptado por personal policial mientras protagonizaba disturbios en la vía pública armado con un elemento punzocortante.
Según informaron fuentes policiales, el sujeto fue detectado por los efectivos en momentos en que se encontraba alterando el orden público. Al proceder a su identificación y requisa, los uniformados hallaron entre sus pertenencias un arma blanca, lo que motivó su inmediata detención.
Tras ser trasladado a la dependencia policial correspondiente, se iniciaron actuaciones por infracción al artículo 119 del Código de Faltas. Luego de cumplimentar los recaudos legales y la notificación de la causa bajo el tenor legal vigente, el magistrado interviniente dispuso su posterior libertad.
En el caso interviene el Juzgado de Paz de San Pedro, que lleva adelante las diligencias correspondientes por la contravención.
