Un aprehendido por disturbios con un arma blanca

Un hombre de 26 años fue aprehendido ayer por la mañana en la intersección de las calles, luego de ser interceptado por personal policial mientras protagonizaba disturbios en la vía pública armado con un elemento punzocortante.

Según informaron fuentes policiales, el sujeto fue detectado por los efectivos en momentos en que se encontraba alterando el orden público. Al proceder a su identificación y requisa, los uniformados hallaron entre sus pertenencias un arma blanca, lo que motivó su inmediata detención.

Tras ser trasladado a la dependencia policial correspondiente, se iniciaron actuaciones por infracción al artículo 119 del Código de Faltas. Luego de cumplimentar los recaudos legales y la notificación de la causa bajo el tenor legal vigente, el magistrado interviniente dispuso su posterior libertad.

En el caso interviene el Juzgado de Paz de San Pedro, que lleva adelante las diligencias correspondientes por la contravención.