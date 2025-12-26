Un 18% de los testeos por sífilis resultó positivo durante la campaña de diagnóstico temprano

La Secretaría de Salud presentó los resultados de larealizada en el Hospital "Dr. Emilio Ruffa", una iniciativa que permitió identificar quey fue confirmado mediante métodos específicos.

La campaña, desarrollada entre noviembre y diciembre de 2025, tuvo como eje central el diagnóstico temprano. Según las estadísticas oficiales, el 40% de los pacientes que resultaron positivos desconocía su diagnóstico antes de participar en esta convocatoria, lo que subraya la importancia del acceso oportuno a la atención sanitaria.

El relevamiento estadístico proporcionado por la Secretaría de Salud permitió trazar un perfil detallado de quienes se acercaron a realizarse el test rápido.

El 69% de las personas testeadas fueron mujeres, mientras que el 31% correspondió a hombres. La mayor participación se registró en jóvenes de 15 a 20 años (32%), seguidos por adultos de más de 35 años (27%) y el segmento de 26 a 30 años (20%). Los grupos de 31 a 35 años (13%) y de 21 a 25 años (8%) completaron la estadística de asistencia.

Todos los pacientes detectados durante la campaña ya recibieron el tratamiento correspondiente, garantizando su atención y seguimiento continuo por parte del sistema público. Las autoridades locales recordaron que, fuera de los periodos de campaña, los testeos de sífilis continúan realizándose de manera regular en el Hospital Emilio Ruffa para todos aquellos vecinos que cuenten con la solicitud médica y orden correspondiente.



