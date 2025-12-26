Acuerdo Vecinal presentó su balance 2025 pidiendo una "oposición responsable" y control de gestión

 Los concejales Martín Rivas y Mauro de Rosa, referentes del bloque Acuerdo Vecinal, presentaron hoy el balance de su labor legislativa correspondiente al año 2025, en el que destacaron el ingreso de 62 expedientes y reafirmaron su postura de ejercer una "oposición responsable" frente a la gestión municipal, informaron fuentes del espacio. Durante una conferencia de prensa, Rivas y De Rosa dieron cuenta del trabajo desarrollado durante el ciclo legislativo, el cual incluyó iniciativas vinculadas a ejes estratégicos como servicios públicos, seguridad, salud, producción y patrimonio histórico. Según precisó Rivas, el resumen de los proyectos presentados refleja una metodología basada en "el trabajo, la constancia y la responsabilidad" ante el complejo escenario económico que atraviesan los municipios bonaerenses.

Un 18% de los testeos por sífilis resultó positivo durante la campaña de diagnóstico temprano


La Secretaría de Salud presentó los resultados de la campaña de detección de sífilis realizada en el Hospital "Dr. Emilio Ruffa", una iniciativa que permitió identificar que el 18% de las personas testeadas dio resultado positivo y fue confirmado mediante métodos específicos.

La campaña, desarrollada entre noviembre y diciembre de 2025, tuvo como eje central el diagnóstico temprano. Según las estadísticas oficiales, el 40% de los pacientes que resultaron positivos desconocía su diagnóstico antes de participar en esta convocatoria, lo que subraya la importancia del acceso oportuno a la atención sanitaria.

El relevamiento estadístico proporcionado por la Secretaría de Salud permitió trazar un perfil detallado de quienes se acercaron a realizarse el test rápido. 

El 69% de las personas testeadas fueron mujeres, mientras que el 31% correspondió a hombres. La mayor participación se registró en jóvenes de 15 a 20 años (32%), seguidos por adultos de más de 35 años (27%) y el segmento de 26 a 30 años (20%). Los grupos de 31 a 35 años (13%) y de 21 a 25 años (8%) completaron la estadística de asistencia.

Todos los pacientes detectados durante la campaña ya recibieron el tratamiento correspondiente, garantizando su atención y seguimiento continuo por parte del sistema público. Las autoridades locales recordaron que, fuera de los periodos de campaña, los testeos de sífilis continúan realizándose de manera regular en el Hospital Emilio Ruffa para todos aquellos vecinos que cuenten con la solicitud médica y orden correspondiente.