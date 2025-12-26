Un 18% de los testeos por sífilis resultó positivo durante la campaña de diagnóstico temprano

- Obtener enlace
La Secretaría de Salud presentó los resultados de la campaña de detección de sífilis realizada en el Hospital "Dr. Emilio Ruffa", una iniciativa que permitió identificar que el 18% de las personas testeadas dio resultado positivo y fue confirmado mediante métodos específicos.
El relevamiento estadístico proporcionado por la Secretaría de Salud permitió trazar un perfil detallado de quienes se acercaron a realizarse el test rápido.
El 69% de las personas testeadas fueron mujeres, mientras que el 31% correspondió a hombres. La mayor participación se registró en jóvenes de 15 a 20 años (32%), seguidos por adultos de más de 35 años (27%) y el segmento de 26 a 30 años (20%). Los grupos de 31 a 35 años (13%) y de 21 a 25 años (8%) completaron la estadística de asistencia.
Todos los pacientes detectados durante la campaña ya recibieron el tratamiento correspondiente, garantizando su atención y seguimiento continuo por parte del sistema público. Las autoridades locales recordaron que, fuera de los periodos de campaña, los testeos de sífilis continúan realizándose de manera regular en el Hospital Emilio Ruffa para todos aquellos vecinos que cuenten con la solicitud médica y orden correspondiente.
