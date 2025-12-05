Último día de paro de municipales: habrá reuniones con el Ejecutivo la próxima semana

Gremios municipales y autoridades del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) tienen agendadas dos reuniones cruciales para la próxima semana, con el objetivo de destrabar el conflicto salarial que dio origen a un paro y retención de tareas que se inició el miércoles y finaliza hoy.

La agenda de encuentros se definió tras la reunión que los gremios mantuvieron ayer con el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, representado por la Dra. Macarena Kunker, referente del Área de Negociaciones Colectivas.

El Sindicato de Trabajadores Municipales informó a través de sus redes sociales que el primer encuentro con las autoridades locales será el miércoles 10 a las 12:00 horas en el Palacio Municipal. El gremio planteó que el Ejecutivo presente una "propuesta superadora" que atienda las demandas por salarios dignos.

Tras esta mesa local, la dirigencia sindical tiene previsto volver a reunirse con el Ministerio de Trabajo el Jueves 11, dando seguimiento a la instancia de negociación provincial.

En la reunión de ayer, el STM ratificó sus principales exigencias, incluyendo el pedido de un aumento de $150.000 al sueldo básico, además de otras demandas relacionadas con la entrega de ropa, el pago de bonificaciones y la realización de las recategorizaciones pendientes del personal. También reiteraron la solicitud de convocatoria al Consejo de Empleo Municipal a Nivel Provincial.

Pese al inicio de las negociaciones formales, el sindicato anunció que la medida de fuerza continuará. "La lucha continúa más firme que nunca y mañana continuamos con Paro y Retención de Tareas", señalaron desde el STM, instando a la "unidad de todos los trabajadores" en defensa de sus derechos.