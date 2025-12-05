Campedrinos representará a la Argentina en el Festival de Viña del Mar 2026

El dúo folclórico Campedrinos fue elegido para representar a la Argentina en la próxima edición del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026, lo que marca un momento histórico para la música nacional en el prestigioso escenario de la Quinta Vergara.

La noticia se conoció en medio de los preparativos para uno de sus shows más esperados: la presentación prevista para el próximo 6 de diciembre en el Teatro Ópera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El dúo integrado por Agustín y Sergio competirá en la categoría folclórica, que se desarrollará entre el domingo 22 y el viernes 27 de febrero de 2026 en la emblemática Quinta Vergara de Chile.

Campedrinos buscará conquistar al público internacional y al exigente jurado del festival con su canción original "La Zamba", que será la carta de presentación del folclore argentino ante millones de espectadores en toda América Latina. En esta competencia, los argentinos se medirán con destacados artistas de Chile, Colombia, Ecuador, México y España.

La clasificación a Viña no solo significa un reconocimiento a su trayectoria, sino que potencia un 2026 que ya se perfila como un año histórico. Además de su participación en el certamen, el dúo tiene confirmadas presentaciones en los festivales nacionales de Jesús María y Cosquín, dos plazas fundamentales del folclore.

El anuncio de Viña llega tras un año de gran actividad, que incluyó giras, nuevos lanzamientos y un crecimiento artístico sostenido, reafirmando el compromiso de Campedrinos con llevar la música argentina a los escenarios más prestigiosos del mundo.