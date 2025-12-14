Tres choques entre motocicletas dejaron ocho heridos

La jornada del sábado estuvo marcada por una intensa actividad para la Policía local y el servicio de emergencias SAME 107 en San Pedro, debido a una serie de incidentes viales. Se registraron, dejando un saldo de múltiples heridos con lesiones que, afortunadamente, fueron catalogadas como leves. En todos los sucesos tomó intervención la

Else dio pasado el mediodía del viernes en la intersección de. Allí colisionaron una motocicleta de 125 c.c., guiada por un hombre de 45 años, y otra de 110 c.c., conducida por un masculino de 37 años con una acompañante de la misma edad. Si bien el segundo rodado fue retirado del lugar por un tercero inmediatamente después del impacto, la acompañante fue trasladada por el SAME 107 para recibir atención por lesiones leves.

En horas de la tarde, en el cruce de, impactaron dos motocicletas de 110 c.c. Uno de los vehículos era guiado por una mujer de 24 años que circulaba acompañada por sus hijos de 6 y 3 años. El conductor de la otra motocicleta involucrada se dio a la fuga inmediatamente después del choque. Tanto la conductora como sus hijos fueron asistidos y trasladados por la ambulancia del SAME 107 al hospital local con lesiones leves.

Otro choque entre dos motos tuvo lugar en la intersección de las calles. Uno de los rodados era conducido por un joven de 19 años acompañado por una menor de 17 años, mientras que el segundo era guiado por un hombre de 41 años. La totalidad de los ocupantes de ambos vehículos fueron trasladados por el servicio de emergencia SAME 107, presentando todos ellos lesiones de carácter leve.

La Fiscalía N° 7 se encuentra a cargo de las actuaciones correspondientes en los tres casos para esclarecer las circunstancias de los siniestros y determinar las responsabilidades, especialmente en el episodio donde uno de los conductores se dio a la fuga.