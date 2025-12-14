Hospital Privado Sadiv realizó una jornada de actualización médica sobre Amiloidosis hATTR

El Hospital Privado Sadiv llevó a cabo una jornada interna de actualización profesional centrada en la, una enfermedad considerada poco frecuente. La actividad tuvo como objetivo reforzar el conocimiento y el abordaje multidisciplinario de esta patología entre los profesionales de la institución.

El encuentro se desarrolló en el auditorio del hospital y fue organizado en colaboración con el Laboratorio Medison. Durante la jornada, los especialistas abordaron aspectos clave de la hATTR, incluyendo su fisiopatología, las herramientas de diagnóstico disponibles y las opciones terapéuticas de vanguardia.

Se hizo especial hincapié en los avances en terapias genéticas aplicadas al tratamiento de esta enfermedad.

La capacitación contó con las disertaciones del Dr. Esteban Calabrese, especialista en Neurología y enfermedades neuromusculares, y de la Dra. Gisela Streteiberger, cardióloga del Hospital El Cruce. Ambos expositores coincidieron en subrayar la importancia del trabajo articulado entre diversas especialidades médicas para optimizar la detección temprana y la calidad del tratamiento ofrecido a los pacientes con hATTR.

Desde el Hospital Privado Sadiv se destacó que estas iniciativas forman parte de la estrategia institucional para promover la formación continua, asegurar la mejora permanente de la calidad asistencial y facilitar el acceso de los pacientes a los enfoques terapéuticos más recientes.