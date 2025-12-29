Tenso debate en la Asamblea de Mayores Contribuyentes por el aumento de tasas municipales (Videos)

La asamblea de concejales y mayores contribuyentes aprobó esta tarde, con 21 votos afirmativos y 14 negativos, laque regirá los montos de las tasas municipales durante el ejercicio 2026.

La discusión giró en torno a la oportunidad del incremento en medio de una situación de crisis. Los planteos de la oposición compararon el acumulado anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), medido por el INDEC, con los valores de entre un 80% y un 100% fijados para el aumento de la impositiva.

Debate y posturas

Entre los oradores, el mayor contribuyente Bruno Sciarra hizo hincapié en que, durante los últimos diez años, el gobierno municipal contó con incrementos que no se ven reflejados en una mejora en la calidad de prestación de los servicios; en consecuencia, pidió un mayor esfuerzo de la dirigencia política.

Por su parte, la concejal Melina Panatteri, de Alianza La Libertad Avanza, señaló que, ante la mayor presión tributaria, seguirá subiendo la morosidad y caerá el ingreso efectivo del Municipio. Además, respondió a los cuestionamientos realizados por el bloque Acuerdo Vecinal: "Votar en contra o tener disidencias no quiere decir que apelemos a un golpe contra el Intendente", subrayó.

A su turno, Ariel Rey, titular del bloque "San Pedro Puede", advirtió: "En 2025 ya hubo un aumento del 100% en las tasas y la inflación fue de alrededor del 30%. Ahora queremos hacer lo mismo esperando que los resultados sean distintos, así que en dos años vamos a tener un 180% acumulado de aumento, con una inflación menor al 50%".

Una parte de su discurso, cuando planteó que "hay que preguntarle a un jubilado que cobra 300 y pico de mil pesos cuánto impacta en su bolsillo", generó una respuesta de la edil Soledad Llul: "¿No se da cuenta de que es parte del mismo gobierno que le pega a los jubilados y le da un bono miserable, que no piensa en la realidad ni en los remedios que no pueden comprar?".

Cruce por los porcentajes

Los cruces más directos se produjeron en torno a la participación de la exconcejal y actual mayor contribuyente Sandra Mari, quien apuntó directamente contra el Ejecutivo Municipal y sostuvo que lo expresado oficialmente no refleja la realidad del incremento propuesto. Basándose en cálculos sobre la aplicación de algunos artículos y lo expresado en la Ordenanza Fiscal —votada la semana pasada por el HCD—, Mari advirtió que el aumento real superará el 200%.

En respuesta, los concejales de Fuerza Patria (Juan Cruz González y Candelaria Cuscuela) y el propio presidente del cuerpo, Martín Baraybar, informaron que se modificará por decreto reglamentario una parte de la redacción relacionada con la discrecionalidad de los ajustes bimestrales que podía realizar el Departamento Ejecutivo.

Durante la sesión también hubo lugar para entredichos entre el concejal Martín Rivas y la concejala Paola Basso, además de planteos sobre el impacto de la medida en el comercio (Juan Gutiérrez, de Comerciantes Unidos) y el campo (Martín Palazón, de la Sociedad Rural).