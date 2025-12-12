Secuestran un arsenal y drogas en un allanamiento tras una denuncia por disparos contra una vivienda

Una denuncia por disparos con armas de fuego originó una investigación que dio origen a un doble allanamiento concretado ayer por personal de la Estación de Policía Comunal, bajo las órdenes de la Subcomisario Paola Vela.

El operativo no solo permitió el secuestro de la motocicleta utilizada en el hecho, sino que en uno de los domicilios se encontró un importante arsenal oculto y dosis de estupefacientes.

Las actuaciones judiciales se iniciaron el pasado miércoles 10 del corriente, caratuladas como "Abuso de arma de fuego", con intervención de la UFI N° 7 a cargo de la Dra. María del Valle Viviani. La causa se originó por la denuncia de una vecina de calle Manuel Iglesias al 1100, quien refirió que dos sujetos con los que su familia mantiene un conflicto de larga data pasaron frente a su morada a bordo de una motocicleta negra de 150cc, que reconoció como nueva, y efectuaron disparos en dirección a su vivienda. La damnificada pudo identificar a los agresores, a quienes llamó por su nombre y apellido. A raíz de la denuncia, el personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) analizó cámaras de seguridad, logrando la correcta individualización de los dos autores de los disparos y corroborando la información brindada por la vecina.

Como resultado de la labor investigativa, en la jornada de ayer jueves se obtuvieron dos Órdenes de Allanamiento para los domicilios de residencia de los denunciados. A partir de las 18:00 horas, personal de la EPC procedió a la ejecución de ambas medidas. En una finca de calle Hermano Indio al 800, se logró el secuestro de la motocicleta empleada en el hecho, y el sindicado fue notificado de su imputación en la causa según el Artículo 60 del CPPBA.

Sin embargo, en el domicilio restante, ubicado en calle Saavedra y Pedro Cabrera, la requisa de la vivienda arrojó un hallazgo aún más grave: se descubrió un espacio oculto dentro de una estufa a leña (tipo hogar), donde se incautó una importante cantidad de armas de fuego y municiones. El arsenal consistió en carabinas calibre 22, pistola y revólver calibre 22, dos escopetas calibre 36 (una de ellas con el tubo cañón recortado), una escopeta calibre 16, un revólver calibre 38 y municiones 9 mm. Además del armamento, se encontraron varios envoltorios con cocaína, un pequeño trozo compactado de marihuana y balanzas de precisión, configurando también una infracción a la Ley de Drogas (Ley 23.737).

Al momento de la diligencia, el joven morador de la finca de Saavedra y Pedro Cabrera, quien se encontraba cumpliendo arresto domiciliario imputado en una causa por Tentativa de Homicidio, estaba ausente por contar con autorización para asistir a la escuela.

No obstante, se procedió a la aprehensión y traslado a sede policial del masculino mayor de edad (43), morador y pareja de la madre del joven, imputado por tenencia ilegítima de armas de fuego y cartuchería e infracción a la ley de drogas (23737). Al regresar a su domicilio, el joven sindicado fue también notificado de su imputación en la causa principal por Abuso de Armas, conforme al Artículo 60 del CPPBA.