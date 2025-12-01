Se postergó el corte de tránsito en el paso a nivel sobre ruta 191

El Municipio intima a gremios por códigos de descuento y ordena reincorporación de dirigentes a sus puestos de trabajo
La Municipalidad de San Pedro envió una serie de intimaciones a las cúpulas de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), Sindicato de Trabajadores Municipales y UPCN (Unión Personal Civil de la Nación) , además de notificar individualmente a dirigentes gremiales. Las notificaciones se refieren, por un lado, al control y fiscalización de los códigos de descuento aplicados a los salarios municipales y, por otro, a la orden de reincorporación inmediata de dirigentes a sus puestos de trabajo.