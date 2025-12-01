Se postergó el corte de tránsito en el paso a nivel sobre ruta 191

Foto gentileza Ignacio Sierra

A pesar del anuncio realizado en la última semana, las obras en el paso a nivel ubicado sobre la Ruta 191 no comenzaron en la mañana de este lunes.

Desde el Municipio se había anticipado un cronograma de desvíos en el tránsito por uno de los principales accesos a la ciudad, aunque hasta cerca del mediodía la circulación de vehículos era normal.

Inicialmente, se informó que el retraso se debe al acondicionamiento del segundo paso a nivel, uno de los puntos a los que se redirigirá el flujo vehicular una vez iniciados los trabajos.

Si se mantiene la idea original, cuando se produzcan los desvíos y se coloque la señalización correspondiente, el tránsito pesado deberá utilizar la Ruta 1001, mientras que el tránsito liviano podrá hacerlo por el paso a nivel Basavilbaso.



