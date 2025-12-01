Detuvieron al quinto implicado en el violento asalto en la zona del boulevard

La policía logró la detención delcomo presunto autor de la violenta sustracción de pertenencias a un joven en la zona del boulevard la semana pasada. Con esta aprehensión, la investigación de la Comisaría local suma cinco detenidos y recuperó el teléfono celular robado.

La quinta detención se concretó en horas de la mañana de hoy, cuando personal del GTO dio con el último sujeto identificado en la vía pública, en inmediaciones de calle 35 y Riobamba.

El joven de 19 años fue trasladado y alojado en la sede policial junto a los otros detenidos. Todos aguardan el requerimiento de la UFI N° 11 para comparecer a prestar declaración indagatoria.

El hecho, caratulado como Robo Agravado en Poblado y en Banda, se remonta a la mañana del pasado 26 de noviembre, cuando un vecino de 44 años denunció que su hijo de 22 había sido víctima de un grupo de masculinos en la zona de barrancas, precisamente en la intersección de Mitre y Boulevard Paraná. Los malvivientes sustrajeron el teléfono celular del joven y le provocaron lesiones en la cabeza, por lo que debió ser asistido en el Hospital local. La causa quedó bajo la intervención de la UFI N° 11 y el Juzgado de Garantías N° 2.

Investigación, allanamientos y detenciones previas

El personal del Grupo Tareas Operativas (GTO) de la Comisaría local inició una minuciosa recolección y análisis de imágenes fílmicas, tanto del Centro de Monitoreo del Municipio como de cámaras privadas de vecinos, además de otras amplias tareas investigativas. Estos elementos permitieron la correcta individualización de cinco jóvenes adultos de sexo masculino como autores del hecho. Se destacó que algunos de ellos se encontraban en situación de calle, sin lugar de residencia fijo.

En base a las pruebas recabadas, se ejecutaron órdenes de allanamiento en tres domicilios ubicados en la zona de calle San Lorenzo al 3000. Durante las medidas, que resultaron positivas en dos de las viviendas, se logró el secuestro deque los autores vestían al momento del ilícito, incluyendo una conque será analizada por personal idóneo. Además, en uno de los domicilios se logró recuperar elque le fuera sustraído a la víctima.

En el marco de los allanamientos iniciales, se aprehendió a dos de los autores, de 29 y 27 años de edad, quienes fueron trasladados a sede policial.

Al día siguiente, el personal del GTO continuó con las tareas y logró efectivizar la detención con orden judicial de otros dos sujetos que formaron parte del grupo delictivo. La detención se realizó en la vía pública, en la zona céntrica, en Mitre y Bartolomé Moreno, secuestrándose también prendas que serían las que vistieron al momento del hecho según el material fílmico analizado.

La policía local continúa reuniendo elementos, mientras las autoridades judiciales imparten directivas para la presentación de los aprehendidos.