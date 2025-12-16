Sanatorio COOPSER advierte que la deuda de Unión Personal pone en riesgo su operatividad

Sanatorio COOPSER advirtió que "

Según expresaron sus directivos, la situación afecta directamente la operatividad del centro de salud.

La deuda que Unión Personal mantiene con la institución sanitaria asciende a $ 89.991.609,10. Esta crítica situación financiera impacta directamente en la atención médica y compromete la sostenibilidad del sistema de salud local, afectando directamente los servicios que reciben los vecinos de San Pedro.

Ante la gravedad del panorama, las autoridades de la institución exigieron una respuesta inmediata por parte de la obra social, bajo la consigna de que "la salud no puede esperar".