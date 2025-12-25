San Pedro obtuvo el puntaje ideal en el Índice de Transparencia Fiscal de la ASAP

San Pedro alcanzó nuevamente el puntaje máximo en el Índice de Transparencia Fiscal Municipal que elabora la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), al obtener 100 puntos sobre 100 posibles en el relevamiento correspondiente al tercer trimestre de 2025, informó hoy la comuna.

Con este resultado, el distrito se mantiene dentro del grupo de "cumplimiento estricto", una categoría que en esta última medición fue integrada por solo 41 de los 135 municipios que conforman la provincia de Buenos Aires. El reconocimiento destaca a aquellas administraciones que garantizan el acceso irrestricto de la ciudadanía a los datos financieros de la gestión.

El índice de la ASAP evalúa de manera trimestral la visibilidad y accesibilidad de la información fiscal y presupuestaria publicada en los sitios oficiales de los gobiernos locales. Entre los componentes analizados se encuentran el presupuesto vigente, la situación económico-financiera, la ejecución presupuestaria trimestral, el detalle de gastos por finalidad y función, y el stock de deuda.

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que este logro es consecuencia de un trabajo sostenido entre diversas áreas para asegurar la publicación completa y en término de la información requerida. En ese sentido, destacaron que el mantenimiento del estándar de transparencia se da en un contexto económico complejo, con el objetivo de fortalecer el control ciudadano sobre el origen y el destino de los recursos públicos.

La metodología de ASAP busca incentivar la publicación de datos que permitan a los vecinos conocer de forma clara cómo se administran los fondos municipales, promoviendo la rendición de cuentas como una herramienta fundamental de la gestión pública moderna.