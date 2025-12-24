Salazar recibió a la jefa de la Policía para coordinar acciones de seguridad y prevención

El intendente de San Pedro,, encabezó una reunión de trabajo con la jefa de la Estación de Policía Comunal, subcomisario, con el objetivo de analizar el desempeño de las fuerzas de seguridad en el distrito y coordinar nuevas acciones de prevención.

Del encuentro, desarrollado en el despacho del jefe comunal, participó también el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Martín Baraybar. Durante la jornada, la subcomisario Vela presentó un balance detallado de las tareas que se vienen ejecutando bajo su conducción al frente de la dependencia policial.

En el marco de la articulación permanente entre el municipio y las fuerzas de seguridad, la jefa policial expuso los requerimientos y herramientas necesarias para optimizar las labores cotidianas de la fuerza en la ciudad.

Por su parte, el intendente Salazar ratificó el acompañamiento institucional de la gestión local y reafirmó la importancia de sostener el trabajo conjunto. El mandatario destacó que el apoyo estatal es fundamental para continuar mejorando los esquemas de prevención y brindar una respuesta efectiva ante las demandas de seguridad de la comunidad sampedrina.