Salazar habló sobre la situación económica: "Estamos aferrados a una tabla en el medio del mar"

El intendente de San Pedro,, expresó su profunda preocupación por la crítica situación financiera del municipio, la cual atribuyó al "ajuste salvaje" del Gobierno nacional, ymunicipales en el marco de las negociaciones paritarias.

Salazar señaló que la crisis actual, provocada por recortes de fondos coparticipables y la caída de la cobrabilidad de tasas, es la más grave de su década de gestión. "Nunca nos había pasado estar en una situación así en diez años. Ni siquiera en 2014 y 2015 que era una crisis local", afirmó, indicando que la mayoría de los municipios bonaerenses enfrentan condiciones similares.

El jefe comunal hizo hincapié en la falta de comprensión de los líderes gremiales sobre la asfixia financiera que padece el municipio, a pesar de los esfuerzos salariales realizados.

"Estamos tratando de trasladar a los dirigentes sindicales cuál es la situación. Tuvimos un paro que pretendía ser salvaje... la mayoría de los trabajadores entendieron mejor que los dirigentes y no pararon", sostuvo Salazar.

El intendente subrayó que la medida de fuerza se adoptó a pesar de que los salarios no pierden frente a la inflación: "Siempre mantuve un buen diálogo con los sindicatos para ganarle o empatarle a la inflación, pero no perder. Extrañamente toman esta decisión cuando no están perdiendo con la inflación. Con una previsión del 30% de inflación nosotros vamos a llegar al 31% de aumento."

Salazar calificó como "incomprensible" la decisión gremial de escalar las protestas, que incluyó la amenaza de un paro de una semana, especialmente cuando otros municipios cercanos acordaron valores menores sin llegar a medidas de fuerza.

El Intendente sostuvo que los dirigentes Juan Cruz Acosta (STM) y Gustavo Gauna (ATE) no lo llamaron durante la negociación paritaria, a excepción de un llamado previo a septiembre en el que manifestaron su interés por ser candidatos a concejales: "En esta paritaria nunca me llamaron. Me tendrían que haber llamado durante la negociación porque no está el contexto económico para tirar tanto de la cuerda y cortarla", planteó.

Además, Salazar advirtió que algunos de los actores en el conflicto actual son los mismos que protagonizaron la toma del Municipio en 2014/2015, una situación que, según enfatizó, "no puede volver a pasar".

El municipio se encuentra trabajando para pagar el aguinaldo "en tiempo y forma", pero la situación se complica por la amenaza del Gobierno nacional de no aprobar el endeudamiento de la Provincia de Buenos Aires.

"Estamos esperando el endeudamiento como aferrados a una tabla en el medio del mar", concluyó Salazar, indicando que se busca un adelanto de coparticipación para afrontar los compromisos. El Intendente informó que la prioridad en el presupuesto, a presentarse el lunes, será Salud y Desarrollo de la Comunidad, ante el aumento de la demanda alimentaria.